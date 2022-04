Calcio:Mourinho "da Roma sempre fairplay, Bodo brutto episodio"

(ANSA) - ROMA, 13 APR - "Io non ho visto nessun giocatore sotto tensione in nessuna delle tre partite che abbiamo giocato contro loro. La prima partita è una sconfitta storica per noi, abbiamo avuto un comportamento per me esemplare sapendo perdere come abbiamo perso e di avere anche tutta la dignità e il fairplay. Noi abbiamo reagito con onore dopo quell'umiliazione.

Poi abbiamo giocato altre due partite e non c'è stato mai un problema. Quello che è successo giovedì scorso è una situazione fuori dal contesto, la partita è stata normale e anche il finale di partita è stata normale. 45 minuti dopo la partita è stato tutto normale: è un episodio brutto ma completamente isolato dal contesto". Così Josè Mourinho ha commentato l'acceso finale della gara di andata dei quarti con il Bodo: domani la sfida di ritorno all'Olimpico con la Roma chiamata a rimontare il ko per 2-1. "Domani vogliamo giocare e andare in semifinale - ha ribadito l'allenatore portoghese -. Mi aspetto una grande partita con un vantaggio per noi, quello di avere uno stadio nostro con la nostra gente. Vogliamo giocare a pallone come abbiamo fatto nelle altre partite e anche in quella che abbiamo perso per 6 a 1: il comportamento è stato esemplare. Per domani mi aspetto solo una partita di calcio. Vinca il più bravo e sono convinto che i più bravi siamo noi". (ANSA).