Autismo:Eliseo,vado all'università e sogno di fare il doppiatore

(ANSA) - ROMA, 13 APR - "Cucino, gioco a pallanuoto. Amo suonare la batteria, vado all'università. E un giorno sogno di fare il doppiatore. Non ho passato il colloquio per partecipare al corso ma non mi abbatto". A parlare è Eliseo, un ragazzo di 20 anni, con la sindrome dello spettro autistico e un lungo percorso riabilitativo con la Fondazione Roma Litorale. Eliseo ha un fratello più grande, Leandro, anche lui con una sindrome dello spettro autistico. Si sono trasferiti in Italia dall'Argentina nel 2003.

"Seguiamo Eliseo da quando era molto piccolo - spiega Andrea Fontana, psicolo-psicoterapeuta, responsabile dei progetti per adulti della Fondazione Roma Litorale -. Ha fatto passi da gigante. Ha una enorme passione per i cartoni animati, è bravissimo a imparare a memoria interi spezzoni di film e doppiarli. Vorrebbe fare questo nella vita. Per rendere la sua lettura più fluida, in accordo con la sua straordinaria famiglia che gioca un ruolo fondamentale nel progetto riabilitativo, a settembre 2020 gli abbiamo proposto di iscriversi all'università. Ama la batteria così abbiamo pensato insieme a lui al Dams. Ne è entusiasta. Si allena nella lettura per provare a realizzare il suo sogno. Ha anche superato tre esami con ottimi risultati e sta preparando il quarto. Ovviamente con lui c'è un tutor che lo aiuta. È molto bravo a cucinare. È una passione che sfruttiamo per sviluppare le sue autonomie".

Il padre Gabriel e la madre Nancy raccontano: "siamo arrivati in Italia ormai moltissimi anni fa. Sapevamo che qualcosa non andava ma in Argentina ci dicevano di stare tranquilli. Qui invece dopo diverse visite specialistiche è arrivata per entrambi la diagnosi". "Eliseo e Leandro - sottolinea Stefano Galloni della Fondazione - hanno una famiglia che li aiuta e li stimola moltissimo. È fondamentale in un percorso riabilitativo". (ANSA).