Antonio Ciucci eletto presidente Ance Roma-Acer

(ANSA) - ROMA, 13 APR - L'associazione dei Costruttori edili di Roma e provincia ha eletto come Presidente l'Ingegnere Antonio Ciucci, che resterà in carica fino al 2026. Già vicepresidente con delega alle Opere pubbliche di Ance Roma - ACER dal 2017, Ciucci - romano, classe 1969 - succede a Nicolò Rebecchini che ha concluso il suo mandato.

"Le sfide che abbiamo davanti sono tante e il momento è cruciale. Da una parte ci sono le grandi possibilità date dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dal Giubileo e dalla speranza di ospitare nel 2030 l'Expo; dall'altra, le difficoltà di sempre e le criticità, dettate dall'attualità purtroppo drammatica. Il nostro settore si muove tra aspettative e incertezze, ma l'Associazione, come corpo intermedio, può e deve essere un riferimento fondamentale", dichiara Antonio Ciucci, neoeletto Presidente di Ance Roma - ACER.

"Dopo anni di crisi, le risorse straordinarie del PNRR e degli altri fondi disponibili, gran parte delle quali con ricaduta diretta sull'edilizia, hanno rilanciato l'obiettivo di un Paese - e di una città, la nostra - più sostenibile, digitalizzato, innovativo e inclusivo. È il momento dell'impegno. Possiamo invertire il declino urbanistico e infrastrutturale di Roma, dandole un altro futuro e riportandola al giusto rango di Capitale", conclude Ciucci.

Antonio Ciucci è presidente e amministratore delegato di IRCOP SPA, rilevante realtà imprenditoriale italiana che opera sul territorio nazionale nel settore delle grandi opere infrastrutturali - viarie e ferroviarie - di edilizia pubblica e privat (ANSA).