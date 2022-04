F1: Pirro nominato 'Ambasciatore dell'Automobile Club Roma'

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Il premio "Pilota romano dell'anno" a Daniele Di Amato e quello "Alla carriera" a Stefano Comandini, sono stati conferiti da Giuseppina Fusco, presidente dell'Automobile Club Roma, in una cerimonia presso la nuova sede istituzionale di via Parigi. Nell'anno del centenario della fondazione dell'Ente, poi, è stato nominato Emanuele Pirro "Ambasciatore dell'Automobile Club Roma per lo sport automobilistico".

Di Amato, classe 1990, ha debuttato nel 2011. Vincitore nel 2017 del Challenge Ferrari, è uno dei piloti più costanti e in crescita nel Campionato GT. Comandini, pilota ufficiale BMW, ha esordito nel 1996, si è distinto nei Campionati monomarca Porsche, per poi proseguire la carriera nel Campionato Italiano Gran Turismo con ottimi risultati. Pirro ha partecipato ad oltre 500 gare nazionali e internazionali, mettendosi anche al volante di auto da Formula 1, Campionato Turismo e corse di durata. Ha vinto 5 volte la 24 Ore di Le Mans, 2 volte la formula Turismo italiana, l'American Le Mans Series, la 12 Ore di Sebring, 3 volte la Petit Le Mans, 1 volta la 24 Ore del Nurburgring. Ha rivestito anche prestigiosi incarichi nella Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA). Presente alla cerimonia il giovane pilota Andrea Cola, "Pilota romano dell'anno" nel 2019 e in forza, oggi, alla Lamborghini Corse. "L'Automobile Club Roma, nel suo ruolo di rappresentante regionale per lo sport automobilistico nel CONI Lazio prosegue nella tradizionale premiazione delle giovani promesse dell'automobilismo capitolino - ha dichiarato Fusco - Abbiamo voluto assegnare al giovane Daniele Di Amato il premio di pilota dell'anno, quale augurio speciale per il conseguimento dei migliori successi sportivi, e a Stefano Comandini un riconoscimento alla carriera, coronata, nel 2017, dalla vittoria del campionato Gran Turismo con la BMW".

"Il motorismo da sempre esercita un grande fascino sugli italiani e sui romani - ha affermato Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo del Comune di Roma.

Moltissimi lo seguono da appassionati, tanti sognano di praticarlo. Per questo è importante l'iniziativa che l'Automobile Club di Roma porta avanti, proprio in occasione del centenario del Club". (ANSA).