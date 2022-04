Conference League: Roma-Bodo, l'Olimpico è sold out

(ANSA) - ROMA, 11 APR - La passione dei tifosi della Roma non si ferma più. Dopo i 64 mila spettatori di domenica con la Salernitana, la società giallorossa fa sapere come l'Olimpico (per la quota di biglietti riservati ai romanisti) sarà sold out (il primo con capienza al 100%) giovedì in Conference League per la gara di ritorno contro il Bodo/Glimt. A Mourinho servirà una vittoria con due gol di scarto per andare in semifinale senza supplementari. (ANSA).