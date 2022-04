Capitale europea giovani 2025, Gualtieri "sì a candidatura Roma"

(ANSA) - ROMA, 11 APR - "Roma si candiderà come Capitale Europea dei Giovani 2025": lo dice il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri rispondendo a una domanda di uno studente a margine dell'evento "Conferenza sul futuro dell'Europa - #LaTuaParolaConta". "Ancora c'è molto da fare per i giovani sicuramente ma è nelle nostre intenzioni agire e intervenire per le generazioni più giovani. Per questo abbiamo anche designato Lorenzo Marinone come consigliere comunale con delega alle politiche giovani", continua il primo cittadino di Roma. (ANSA)