Sport: 150 anni Canottieri Tevere Remo, delegazione dal Papa

(ANSA) - ROMA, 09 APR - In occasione dei 150 dalla fondazione, una delegazione di cento soci del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo si è recato dal Papa Francesco. I soci guidati dal presidente Daniele Masala e accompagnati dai ragazzi Special Olympics con i loro allenatori, sono stati ricevuti all'interno del Palazzo Apostolico, nella Sala Clementina che è normalmente destinata agli eventi di maggiore rilievo, come l'inaugurazione dell'anno giudiziario o particolari comunicazioni del Santo Padre. Dopo il ringraziamento del presidente che ha riassunto al Santo Padre, dalle origini, la storia del Circolo basata sulla solidarietà, sulla cultura dell'inclusione e del respingimento della cultura dello scarto Sua Santità ha a sua volta ringraziato della visita sottolineando dal discorso del presidente alcuni temi come quello dell'inclusione. "Questo incontro - ha detto Masala - che avrebbe dovuto essere solo di gioia, è velato di apprensione per i fatti di guerra in Ucraina, ma sono certo che capirà se, per un breve momento ci distacchiamo da questi pensieri, non certo per indifferenza ma, come avviene nello sport, per riprendere energia ed affrontare con maggior lena lo sforzo di pace che siamo chiamati a compiere".

Una pagina importante nella storia del Tevere Remo, che per l'anniversario dei 150 anni ha anche avuto l'annullo speciale del timbro da parte di Poste Italiane, con la mascotte del Circolo. Al Santo Padre sono stati portati come doni un libro fotografico sull'attività svolta dal Circolo nell'ambito di Special Olympics, con le immagini di tutti i quaranta atleti speciali e degli sport praticati, primo fra tutti il canottaggio. la spettacolare "Linea temporale" in cartoncino, piegato su se stesso 13 volte, a "fisarmonica", con tutti i 37 presidenti dal 1872 ad oggi con indicati i contemporanei Papi, Presidenti del Consiglio e Sindaci di Roma. La maglietta sportiva creata per il 150° con la scritta Francesco numero 1.

