Roma-Salernitana: Sport e Salute e Fita ospitano atleti ucraini

(ANSA) - ROMA, 09 APR - In occasione della gara di Serie A, Roma-Salernitana, in programma domani allo Stadio Olimpico alle ore 18:00, un gruppo di atleti arrivati dall'Ucraina saranno ospitati, insieme al campione olimpico di taekwondo Vito dell'Aquila da Sport e Salute S.p.A. e dalla Fita (Federazione italiana Taekwondo) in tribuna. (ANSA).