Roma: Mourinho pensa al turn over, Zaniolo torna titolare

(ANSA) - ROMA, 09 APR - La Roma affronta la Salernitana, ma la testa è già alla gara di ritorno con il Bodo/Glimt di giovedì prossimo. Per questo Mourinho sta pensando al turn over e se in alcuni ruoli è obbligato viste le indisponibilità di Pellegrini (squalificato) e Mancini (infortunato), in altre posizioni si tratta di semplice scelta tecnica. Zaniolo, infatti, tornerà titolare, così come Kumbulla che farà reparto con Smalling e Ibanez. Una chance potrà averla anche Veretout in mezzo al campo, probabilmente al posto di Oliveira che è diffidato.

Straordinari, invece, per Karsdorp e Mkhitaryan, mentre in attacco Shomurodov insidia un Abraham uscito non al meglio dalla gara di Conference League. La vera sorpresa, però, potrebbe essere legata a Spinazzola. Da qualche giorno è tornato ad allenarsi con il gruppo e Mourinho potrebbe convocarlo già con la Salernitana. (ANSA).