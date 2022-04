"Roma cura Roma", Ama e volontari puliscono strade e aree verdi

(ANSA) - ROMA, 08 APR - L'Ama affianca i volontari della capitale nell'evento "Roma cura Roma - Tutta mia la città", una giornata dedicata alla pulizia di strade, piazze e aree verdi.

Organizzata da Roma Capitale in collaborazione con associazioni, comitati di quartiere e gruppi di cittadini, domani i volontari puliranno Roma con le attrezzature che Ama gli metterà a disposizione: dalle scope in erica ai raccoglitori in plastica.

Dopo il lavoro dei volontari, il personale dell'azienda porterà via i sacchi con i rifiuti lasciati in punti di raccolta concordati. Ma non ci sarà solo questo: ai volontari saranno distribuiti anche materiali informativi ad hoc sulle buone pratiche della raccolta differenziata e sul servizio di ritiro gratuito a domicilio "Riciclacasa". Infine, in occasione della giornata di sabato, i centri di raccolta saranno aperti con orario prolungato e continuato, dalle 7 alle 19. (ANSA).