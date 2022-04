Ristoratori Fiumicino, "prima Pasqua normale,tante prenotazioni"

(ANSA) - ROMA, 08 APR - Si profila una tendenza al tutto esaurito nelle numerose attività di ristorazione sul litorale romano, tra Ostia, Fiumicino, Fregene, in vista delle festività pasquali ma anche per quelle del 25 aprile e del 1 maggio. Solo nel territorio di Fiumicino ci sono 900 attività di gastronomia a vario titolo, tra ristoranti, bistrot e pizzerie, che guardano al periodo primaverile con rinnovata fiducia dopo le difficoltà degli ultimi mesi legate alle restrizioni per l'emergenza Covid, a parte alcuni weekend, soprattutto a pranzo, con anche doppi e tripli turni di servizio, grazie alle giornate assolate che hanno richiamato molti romani sul litorale. Le difficoltà ci sono state soprattutto nei turni di cena, con minori presenze rispetto al passato. Il trend, grazie al bel tempo previsto, comincia già in questo weekend.

"Il borsino delle prenotazioni segna positivo già per sabato e domenica prossimi - riferisce un noto ristoratore della darsena di Fiumicino - A Pasqua ho già tutto esaurito nel locale e manca poco ormai anche per Pasquetta. E cominciano ad arrivare già anche le telefonate per il 25 aprile ed il 1 maggio".

