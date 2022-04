Cimiteri: Ama,da domani riprende servizio cremazioni al Flaminio

(ANSA) - ROMA, 08 APR - Come preannunciato, riprenderà regolarmente già da domani l'accoglienza delle salme prima della cremazione presso il cimitero Flaminio - Prima Porta. Si conferma, inoltre, che non ci sarà alcun aggravio o costo aggiuntivo per le famiglie dei defunti, le cui salme nelle ultime 72 ore sono state accolte temporaneamente al cimitero Verano: il trasporto presso il Flaminio sarà infatti a cura di Ama-Cimiteri Capitolini. Fino a inizio estate l'impianto crematorio del Flaminio sarà sottoposto alle necessarie e non più derogabili attività di manutenzione, che erano state rimandate per ovvi motivi durante l'emergenza da Covid-19. Per garantire comunque un servizio regolare, sarà interessata dalla manutenzione una singola linea per volta. L'azienda, in stretto raccordo con l'amministrazione di Roma Capitale, sta profondendo il massimo sforzo, con l'attivazione di turni supplementari e festivi su tutte le linee attive. Lo comunica Ama-Cimiteri Capitolini in una nota. (ANSA).