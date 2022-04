'Futura' vince il Moviemov Italian Film Festival

(ANSA) - ROMA, 07 APR - "Futura" di Pietro Marcello, Francesco Munzi e Alice Rohrwacher è il film vincitore dell'XI edizione del Moviemov Italian Film Festival, che si è tenuto dal 31 marzo al 4 aprile, grazie anche alla collaborazione con My Movies. La cerimonia di premiazione il 13 aprile alle 20.45 al Cinema Farnese subito prima di quella dell'Asian Film Festival.

Il premio sarà consegnato da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, direttori del Moviemov italian Film Festival ai registi Francesco Munzi e Pietro Marcello e al produttore Gabriele Genuino.

L'XI edizione di Moviemov ha celebrato il grande cinema d'autore italiano nelle Filippine e in Thailandia, raggiungendo 6000 spettatori tra proiezioni e incontri e 120.000 contatti.

Anche quest'anno il festival ha ospitato numerosi incontri online con attori e registi che hanno presentato i titoli della vetrina: "Il Legionario" di Hleb Papou, "Takeaway" di Renzo Carbonera, "Futura" di Pietro Marcello, Francesco Munzi, Alice Rohrwacher, "Ariaferma" di Leonardo Di Costanzo, "Qui rido io" di Mario Martone, "Marx può aspettare" di Marco Bellocchio, "La tana" di Beatrice Baldacci (educational component). Tra gli ospiti che hanno partecipato alla rassegna: Antonia Truppo, Paolo Calabresi, Carlotta Antonelli, Anna Ferruzzo e i registi Hleb Papou e Renzo Carbonera e l'attore Lorenzo Richelmy padrino di questa edizione e protagonista del film "Diario di spezie", opera prima di Massimo Donati presentata in anteprima. (ANSA).