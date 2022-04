Premio Bearzot: il 13 aprile in Figc l'annuncio del vincitore

(ANSA) - ROMA, 06 APR - Dopo l'anno di stop forzato, a causa della pandemia, torna il Premio Bearzot, organizzato dall'Unione Sportiva Acli, con il patrocinio della Figc. Il vincitore della XI edizione sarà annunciato il prossimo 13 aprile nella sede della Figc, mentre il premio sarà consegnato presso il Salone d'Onore del Coni il 16 maggio, insieme a un riconoscimento speciale alla carriera per il capitano della Nazionale dell'82 Dino Zoff.

La mattina del 13 aprile 2022, nella sede Acli di Roma, la Giuria presieduta dal presidente della Figc, Gabriele Gravina, e dal numero uno dell'US ACLI, Damiano Lembo, provvederà all'assegnazione del premio Bearzot, che sarà poi annunciato lo stesso giorno alle 14,15 in conferenza stampa nella sede della Figc, a Roma, in Via Allegri. (ANSA).