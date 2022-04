Fotografò Hjorth bendato, ministero Difesa parte civile

(ANSA) - ROMA, 06 APR - Il ministero della Difesa e lo studente americano Finnegan Lee Elder, condannato a 24 anni in appello per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, sono stati ammessi come parte civile nel procedimento a carico del carabiniere Silvio Pellegrini accusato di avere scattato la foto di Christian Gabriel Natale Hjorth, l'altro americano coinvolto nell'omicidio, mentre era bendato in stato di fermo in una caserma dell'Arma e di avere poi diffuso quell'immagine in una chat whatsapp. Lo hanno disposto i giudici della seconda sezione collegiale. Nei confronti di Pellegrini, difeso in giudizio dall'avvocato Andrea Falcetta, la Procura contesta abuso d'ufficio e rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio. (ANSA).