Contro parassita killer 'vaccino' per 1500 pini Fregene

(ANSA) - ROMA, 06 APR - Dopo i primi 450 pini "curati" lo scorso ottobre, altri 1500 alberi della pineta monumentale di Fregene sono ora sottoposti al "vaccino" contro la Toumeyella Parviconis, il parassita killer di origine canadese che, da oltre un anno e mezzo, ha aggredito pesantemente il polmone verde messo a dimora nel 1666 da papa Clemente IX, al secolo Giulio Rospigliosi. Entra così, nel comune di Fiumicino, nella fase più rilevante, la battaglia degli assessorati all'Ambiente ed alla Riserva del Litorale contro la "Cocciniglia Tartaruga", a grande propagazione, che annerisce e scheletrizza i pini e ne mette a rischio la sopravvivenza. Per contrastarla vengono praticati 6 fori nel fusto dell'albero e viene iniettato un "vaccino": viene usato un prodotto specifico, l'unico autorizzato dal ministero dell'Ambiente, che impiega circa 25-30 giorni per arrivare sino alla chioma dopo essere entrato in circolo e distruggere le nidiate del parassita. "Abbiamo agito in ottemperanza al decreto del Ministero delle Politiche agricole sulla lotta obbligatoria alla cocciniglia tartaruga, l'insetto che sta devastando i pini di Roma e del Lazio - spiega l'assessore all'ambiente Roberto Cini - Siamo convinti che con questi interventi possiamo salvarne moltissimi. Tre ditte stanno agendo ora in tre aree della pineta. Una volta sconfitta la Toumeyella si potrà procedere alla ripiantumazione". (ANSA).