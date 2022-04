Tutte a casa, in sala la versione delle donne della pandemia

(ANSA) - ROMA, 05 APR - Fuori dalle case, finalmente al cinema: il film "Tutte a casa - memorie digitali di un mondo sospeso", documentario partecipato sul primo lockdown del 2020 narrato dal punto di vista delle donne, approda a Roma, l'8 aprile alle 20:00, al Nuovo Cinema Aquila per una prima speciale. In sala verrà proiettata una nuova versione cinematografica del film e sarà presente il Collettivo Tutte a casa.

Nel marzo 2020 la regista Cristina D'Eredità ha lanciato su Facebook l'idea di realizzare un film sulla "quarantena" delle donne: il progetto è stato portato avanti da 16 professioniste del mondo del cinema, del teatro, autrici e giornaliste. Insieme hanno fondato il collettivo e lanciato, in pieno lockdown per l'emergenza sanitaria dovuta al Covid, una call in cui è stato chiesto a donne di tutte le età e provenienze sociali di inviare video realizzati con lo smartphone, in cui si narrasse la loro "quarantena". Supportate da una regia a distanza, grazie ad un montaggio poetico e ritmato, ne è nato un affresco di voci dal lockdown da marzo a giugno 2020 in Italia, narrato dal punto di vista femminile. Le protagoniste raccontano così "la versione delle donne" della pandemia intrecciando temi come casa, corpo, cura, crisi, rinascita e libertà, "parole chiave" da cui si dipana il racconto che oggi si rivela come un documento storico, allo stesso tempo denuncia e atto poetico di Resistenza. La proiezione sarà preceduta da un breve e sferzante monologo di Antonia Fama: l'attrice torna per la prima volta sul palco, dopo la lunga pausa imposta dal Covid, con un pezzo teatrale che ironizza su figli, lavoro e ansia sociale causata dalla pandemia. Durante la proiezione del film "Tutte a casa" l'associazione Le Moscerine terrà un laboratorio creativo gratuito per bambini dai 3 ai 10 anni nel foyer del cinema.

Costruiranno la casa di cartone del documentario che porteranno poi con sé come ricordo della serata. (ANSA).