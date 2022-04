Roma: Casa Pound e Spin Time labs in lista sgomberi

(ANSA) - ROMA, 04 APR - Aggiornato il provvedimento del piano sgomberi della Prefettura di Roma e, nella lista compare anche l'immobile occupato da Casa Pound, e lo Spin time Labs di Via Santa Croce in Gerusalemme. In quest'ultima storica occupazione nel 2017 a causa di morosità consistente fu tolta la luce: a ripristinare l'energia, anche a fronte di malati che avevano bisogno della corrente, fu il cardinale Konrad Krajewski, elemosiniere del Papa. Nel documento si spiega quali sono i criteri sulla cui base è stato predisposto l'aggiornamento: occupazioni ove la mancata esecuzione del decreto penale di sequestro è stata ulteriormente sanzionata in sede civile con sentenza di condanna al risarcimento del danno; Occupazioni gravate da ordine di rilascio emesso dall'autorità giudiziaria; occupazioni gravate dal sequestro preventivo.

Quindi successivamente all'approvazione del Piano "si è avuta comunicazione inerente a ulteriori 10 provvedimenti di sequestro preventivo adottati dall'Autorità Giudiziaria nei confronti di altrettanti immobili occupati. (ANSA).