Rider: sindacati a Gualteri, tavolo sulla sicurezza stradale

(ANSA) - ROMA, 03 APR - "Chiediamo un tavolo a Gualtieri sulla sicurezza stradale, sono troppi gli incidenti e le criticità": sono i segretari Generali di Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti Roma e Lazio, Eugenio Stanziale, Marino Masucci e Maurizio Lago.

"Dall'inizio dell'anno - spiegano - abbiamo registrato più di 25 denunce, facenti capo a una sola piattaforma con cui i contatti sono più stretti. Sono numerosi i casi di cui non siamo a conoscenza e che i lavoratori preferiscono non rendere noti per timore di perdere il lavoro. Lo scorso 26 marzo un rider è stato investito a fine turno di lavoro ed è stato ricoverato in codice rosso. Si tratta di un tema non più sostenibile e da affrontare urgentemente: abbiamo inoltrato una richiesta di incontro al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per elaborare piani operativi a tutela della sicurezza stradale di queste persone".

"Parallelamente alla discussione sul nuovo Piano delle merci e della Logistica, dovremmo affrontare - aggiungono - anche le criticità legate alle nuove attività di lavoro su strada, che necessitano di attenzione e sicurezza. Si deve programmare una mobilità sostenibile e sicura, fatta non soltanto di piste ciclabili, i cui percorsi sembrano seguire logiche oscure, fatte di interruzioni e tratti scollegati".

"A Roma - proseguono i sindacalisti - l'uso dei mezzi privati è superiore alla media delle grandi aree urbane: la conseguenza, oltre all'inquinamento, è l'anarchia di un traffico che non impatta soltanto sui cittadini ma anche su chi effettua consegne a domicilio. L'incolumità dei rider è messa dunque a rischio da conducenti che fanno abuso di sostanze - tema spesso trascurato -, e da fattori strutturali quali il dissesto delle strade, l'illuminazione talvolta precaria, i binari del tram sporgenti, la presenza di lastroni fuori sede. Temi su cui servono azioni rapide". (ANSA).