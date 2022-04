Trame Sonore, a Mantova 150 concerti di musica da camera

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Una festa in musica che per cinque giorni proporrà ''nel più grande salotto rinascimentale del mondo'' ben 150 concerti, 300 artisti da tutto il mondo tra i quali spiccano l' ospite d' onore Alfred Brendel e Alexander Lonquich come artista residente , 18 trame tematiche in luoghi d' arte pubblici e privati, con l' Orchestra da Camera della città a fare da cuore pulsante. E' l' edizione del decennale di Trame Sonore, il festival che dal 1 al 5 giugno metterà Mantova al centro della scena italiana italiana e internazionale della musica da camera. ''Non una camera qualsiasi - spiegano gli organizzatori - ma quella resa essa stessa oggetto d'arte dalla vocazione al bello assoluto del Rinascimento italiano, una camera che nei secoli rimane scrigno musicale accogliendo mode, decor e musiche diverse''. In questi dieci anni, sottolineano, ''Trame Sonore, nato dall' idea semplice ma rivoluzionaria di riportare la musica da camera nella sua dimensione nativa, ha reso quell'esperienza popolare, democratica, orizzontale, consentendovi l'accesso a migliaia di persone ogni anno e divulgando bellezza senza confini, diventando un esempio per tante manifestazioni che poi ne hanno seguito la via''. Un assaggio del festival è stato proposto ieri a Roma nella sede della Reale Accademia di Spagna con il concerto del Quartetto Werther. Il Direttore Artistico Carlo Fabiano e il musicista divulgatore Giovanni Bietti hanno ricordato che questo appuntamento ''per primo ha portato in Europa l'idea di musica da camera vissuta con spontaneità, leggerezza come l'ascolto di un quartetto jazz in un club di Soho, solo che i nostri club sono stanze del Andrea Mantegna e di Giulio Romano, ma senza soggezione". Le prevendite si apriranno l'11 aprile con il lancio del programma sul sito oficinaocm.com/tramesonore. Trame Sonore Mantova Chamber Music Festival è realizzata da Oficina OCM in partenariato con il Complesso Museale di Palazzo Ducale Mantova e il Comune di Mantova, e la collaborazione di realtà e aziende del territorio. (ANSA).