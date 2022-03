Giubileo 2025: assessore Roma, riqualificheremo 150 km strade

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - "Roma per il Giubileo del 2025 punta a riqualificare 150 km di strade". Lo ha detto l'assessora ai Lavori pubblici di Roma, Ornella Segnalini, durante il primo tavolo di ascolto "Verso il Giubileo del 2025", alla Sala Capitolare del Senato. "Roma non può accogliere i pellegrini con le strade così come sono adesso. Ci saranno due tipi di interventi. Il primo per la viabilità a carico del Comune di Roma e un secondo per cui stiamo valutando la possibilità che ci sia un aiuto di Anas. Penso a un totale di circa 150 km di strade che dovranno essere in ottimo stato", ha aggiunto. In vista del 2025 l'assessora ha sottolineato che il Comune è "certo dell'apertura della stazione Colosseo della linea C della metropolitana". Così come si ragiona "sulla apertura di ostelli.

Non solo per i pellegrini: una residenza spirituale di sosta a prezzo contenuto". (ANSA).