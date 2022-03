Clochard trovato morto in container, ucciso a colpi di accetta

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - È stato forse ucciso a colpi di accetta il clochard 53enne ritrovato senza vita a Genzano, vicino Roma, in un container che usava come abitazione.

L'intervento della compagnia Carabinieri di Velletri del gruppo Frascati è avvenuto ieri sera intorno alle 21:30, in un'area abbandonata di fianco a via Terracini. I militari sono stati avvertiti da un connazionale clochard che lo conosceva. Sul corpo del 53enne sono state trovate gravi ferite alla testa corrispondenti a colpi di accetta. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria ed è stata trasportata al policlinico Tor Vergata. (ANSA).