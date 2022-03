Lazio: Zingaretti, 15mln per rilancio commercio dopo il Covid

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Incrementare la competitività di micro, piccole e medie imprese commerciali per valorizzare i territori del Lazio e migliorare la qualità della vita di cittadine e cittadini. E' lo scopo del bando regionale 'Le Strade del Commercio' da 15 milioni di euro, rivolto ai Comuni del Lazio e ai Municipi di Roma Capitale per favorire la costituzione, l'avvio e il consolidamento delle Reti di imprese tra attività economiche su strada.

"Oggi mettiamo in campo un'altra opportunità con 15 milioni di euro per il commercio di Roma e del Lazio di tutti i comuni.

Le strade del commercio, cioè associazioni di impresa che si mettono insieme per migliorare la promozione del territorio oppure fare progetti urbani con i municipi e con i comuni: dall'arredo urbano, al verde pubblico, alla pulizia, la segnaletica, la promozione delle strade del commercio. È un'opportunità non solo per aiutare, ma per migliorare rilanciare l'offerta del commercio", ha detto Zingaretti, e margine della conferenza stampa di presentazione del bando "Le Strade del Commercio", alla Libreria indipendente ELI, in viale Somalia a Roma.

"La prima edizione è andata benissimo: centinaia di progetti, tanti dei quali approvati e ora rilanciamo, perché dopo il Covid deve vincere la speranza e la voglia di rimettersi in piedi - ha sottolineato Zingaretti - non la disperazione che purtroppo è presente. Basta fare una passeggiata per i quartieri per vedere quanti non ce l'hanno fatta. Ora noi vogliamo invertire la tendenza e la Regione fa la propria parte anche per il commercio". (ANSA).