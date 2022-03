Covid: D'Amato, fine emergenza segnale speranza ma serve cautela

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - ""Desidero ringraziare le nostre operatrici e i nostri operatori sanitari che non si sono mai fermati per cercare di salvare più vite possibili e limitare la diffusione del contagio. Oggi siamo in una fase completamente diversa grazie a vaccini, farmaci e anticorpi monoclonali. Fra pochi giorni cesserà lo stato d'emergenza nel nostro Paese, segnale di speranza, ma dobbiamo sempre mantenere la giusta cautela, guardando al futuro, soprattutto per queste vittime e le loro famiglie". E' quanto afferma l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato che stamani a Roccasecca (Frosinone) ha partecipato "alla cerimonia in ricordo dei cittadini vittime della pandemia Covid alla presenza del sindaco Giuseppe Sacco e tutta l'Amministrazione comunale, i sindaci del distretto, le autorità civili e religiose. Durante la cerimonia è stata scoperta una Stele commemorativa del maestro Nino Rezza con i nomi delle vittime. Un momento importante per rendere omaggio alle 809 vittime complessive del Covid nella provincia di Frosinone". (ANSA).