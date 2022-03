Cimiteri capitolini: Ama, da domani risparmi per i cittadini

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - Cambiano le modalità di pagamento dei servizi cimiteriali, con evidenti benefici e risparmi economici per i cittadini. Come deliberato da Roma Capitale, infatti, da domani (28 marzo) viene attivato il pagamento elettronico tramite PagoPA: un sistema che consente l'esenzione totale dell'IVA per i servizi cimiteriali (l'imposta continuerà ad essere applicata esclusivamente per l'illuminazione votiva al Laurentino) e che permette quindi di diminuire le spese a carico degli utenti. Contestualmente, vengono dismessi i precedenti canali di pagamento (bonifico bancario, bollettino postale, contanti e Pos presso gli Uffici Cimiteriali).

Lo comunica AMA S.p.A. in una nota.

Per richiedere l'attivazione di un Servizio Cimiteriale si dovrà inviare una e-mail agli Uffici di competenza di AMA Cimiteri Capitolini allegandovi la documentazione richiesta e attendere la comunicazione sullo stato dell'istruttoria (accoglimento/sospensione/rigetto). Se la domanda sarà accolta AMA provvederà ad inviare, sempre via e-mail, la documentazione per eseguire le operazioni richieste, con la relativa Avvisatura PagoPA per il pagamento elettronico del servizio cimiteriale e il Documento di pagamento contenente il dettaglio dei servizi. A seguito del pagamento con PagoPA sarà attivata l'erogazione del servizio richiesto.

Il pagamento dovrà essere effettuato attraverso uno dei seguenti canali abilitati: - Home banking dei PSP riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA; - Uffici Postali; - Servizi di pagamento online o applicazioni mobile dei pagamenti (es. Satispay, Bancomat Pay, Masterpass, etc.); - Punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5; - Agenzie della banca e sportelli ATM abilitati delle banche.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.cimitericapitolini.it (ANSA).