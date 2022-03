A Roma incidente tra bus e auto provoca incendio

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Intorno alle 4.30, mentre svolgeva servizio lungo via dei Castani, a Roma, un bus nuovo dell'Atac, di circa due anni, della linea N5 è stato urtato da un'auto privata che, secondo una prima ricostruzione, non ha rispettato la precedenza.

Dopo la collisione l'auto privata si è incendiata. Le fiamme hanno coinvolto anche il bus di linea, avvolgendolo completamente. Le fiamme hanno danneggiato anche la rete aerea del tram e alcune vetture in sosta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. L'autista del bus ha subito alcune escoriazioni. Non risultano altri feriti. (ANSA).