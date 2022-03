Festival Tulipani di seta nera dall'Ucraina a Elisa

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - 'Au', documentario di Olga Kalchugina sull'Ucraina prima del conflitto, e 'Seta', il videoclip per l'omonima canzone di Elisa (autrice qui anche della sceneggiatura), diretto da Attilio Cusani, nel quale si affronta il tema della violenza contro le donne. Sono due fra i titoli in gara alla 15/a edizione del Festival internazionale della cinematografia sociale "Tulipani Di Seta Nera" in programma dal 5 all'8 maggio a Roma. Testimonial 2022 sono Anna Safroncik e Neri Marcorè. "E' un festival che racconta storie d'amore legate al sociale - ha detto l'attrice ucraina naturalizzata italiana - e per me è fondamentale che la cultura, soprattutto in questo periodo di guerra e devastazione ,faccia da collante fra tutti noi". Fra i temi protagonisti nei diversi racconti ci sono identità e transizione di gender, disabilità, pregiudizi, immigrazione, razzismo, conseguenze della pandemia, dipendenze (dalla droga a internet), femminicidio, violenze e stereotipi di genere, la famiglia declinata con diversi volti, relazioni tossiche, disturbi mentali, conflitto tra scienza ed etica, bullismo, disuguaglianze sociali. Circa un centinaio le opere in programma, che da aprile saranno visibili e votabili sulla piattaforma Rai Cinema Channel, selezionate tra le oltre 400 arrivate: film brevi e mediometraggi italiani e provenienti da Paesi come Turchia, Australia, Spagna, Argentina, Germania, Francia, Colombia, Belgio, distribuite nelle sezioni 'corti' (curata da Paola Tassone, anche direttrice artistica del festival, presieduto da Diego Righini); 'documentari', diretta da Gianfranco Pannone; 'clip sociali' (diretta da Grazia di Michele) e digital series, diretta da Janet De Nardis. Un percorso nel quale troviamo anche interpreti come Leo Gullotta per il corto 'Vecchio' di Dino Lopardo, sulla solitudine degli anziani, o Massimo Dapporto e e Augusto Zucchi in Pappo e Bucco di Antonio Losito, sull'eutanasia; passando, fra gli altri, per le musiche originali scritte da Sergio Cammariere per il video animato Il Viaggio - The trip" diretto da Juan Pablo Etcheverry, sulla diffusione delle droghe nelle scuole. (ANSA).