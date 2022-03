A Roma l'Auditorium celebra il centenario di Vittorio Gassman

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - Oltre 1.000 metri quadri espositivi per raccontare Vittorio Gassman - attore, regista, scrittore, maestro, gigante del Novecento - attraverso materiali privati inediti e testimonianze professionali, immagini e materiali audiovisivi di prima mano, curiosità e oggetti personali. La mostra Vittorio Gassman - Il centenario si terrà dal 9 aprile al 29 giugno all'Auditorium Parco della Musica di Roma e sarà presentata venerdì 8 aprile alle 11.30 al Teatro studio Borgna dell'Auditorium. L'esposizione, curata nel centenario della nascita da Alessandro Nicosia, Diletta d'Andrea Gassmann e Alessandro Gassmann e prodotta e organizzata da C. O. R. Creare Organizzare Realizzare, ripercorre l'intera parabola umana e artistica di Gassman che per tutta la vita inseguì l'eccellenza in tutti i campi. (ANSA).