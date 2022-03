Ucraina: nel Lazio rilasciate 11mila tessere a profughi

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Sono già 11mial le tessere per straniero temporaneamente presente per i profughi ucraini nel Lazio. Tutti hanno effettuato un colloquio di orientamento sanitario, il tampone e chi non lo avesse già eseguito, anche il vaccino. Su salutelazio.it sono disponibili tutte le informazioni rivolte ai profughi ucraini anche nella lingua dei segni. L'assistenza sanitaria agli stranieri privi di un permesso di soggiorno viene erogata attraverso il rilascio di un tesserino con un codice regionale individuale STP/ENI (Straniero Temporaneamente Presente/ Europeo Non Iscritto) che identifica l'assistito per tutte le prestazioni erogabili. Tutte le info su SaluteLazio.it oppure chiamando il Numero Verde 800.118.800.

