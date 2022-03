Corruzione: gip, mazzette anche per pratiche edilizie Casamonica

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Tre arresti, tra cui anche un vigile urbano di Roma, sono stati eseguiti dal comando provinciale della Guardia di Finanza per l'accusa di corruzione. Il gip ha disposto i domiciliari per due soci di uno studio tecnico e anche la misura della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio per la durata di tre mesi nei confronti di altri 3 agenti della Polizia Locale. La vicenda riguarda presunti episodi in cui, a fronte della corresponsione di somme di denaro o altre utilità da parte dei soci dello studio tecnico, i pubblici ufficiali fornivano informazioni riservate, avvisando in modo preventivo dei controlli amministrativi. Gli appartenenti alla polizia locale, inoltre, sono accusati di aver omesso di rilevare irregolarità o violazioni in occasione dei controlli, agevolando così il rilascio di licenze e autorizzazioni in favore dei clienti dello studio. Tra gli episodi di corruzione citati dal gip anche uno che riguarda i Casamonica. Un indagato dello studio tecnico infatti, "si è occupato di risolvere presso gli uffici comunali alcune problematiche legate a degli immobili di proprietà della famiglia Casamonica con un non meglio identificato pubblico dipendente dell'Ufficio Condono edilizio di Roma Capitale, ai quali, per i favori resi, hanno corrisposto del denaro".

"Sulla base degli elementi di prova finora raccolti e grazie alla collaborazione fornita dal Comune e della Polizia Locale - si spiega in una nota - il gip ha ritenuto raggiunta la gravità indiziaria in ordine ai delitti contestati, per i quali la Procura della Repubblica ha richiesto l'applicazione delle misure cautelari", spiega una nota della Gdf. (ANSA).