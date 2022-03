Ucraina: Lazio, circa 9.400 tessere Stp per assistenza sanitaria

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - "Fino ad oggi sono state rilasciate circa 9.400 tessere Stp (straniero temporaneamente presente).

Tutti hanno effettuato un colloquio di orientamento sanitario, il tampone e chi non lo avesse già eseguito, anche il vaccino".

Lo comunica, in una nota, l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, ricordando che a Roma sono attivi "gli hub di Ostiense e Termini dedicati ai cittadini provenienti dall'Ucraina". L'assistenza sanitaria agli stranieri privi di un permesso di soggiorno viene erogata attraverso il rilascio di un tesserino con un codice regionale individuale Stp/Eni (Straniero Temporaneamente Presente/ Europeo Non Iscritto) che identifica l'assistito per tutte le prestazioni erogabili. Tutte le info su SaluteLazio.it oppure chiamando il Numero Verde 800.118.800.

(ANSA).