Intertwingled, arazzi e tappeti tra arte e design

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Esplorare il tappeto e l'arazzo in campi differenti, dall'arte all'artigianato al design, per proiettarli in ambiti più concettuali, stabilendo nuove relazioni che dialogano con idee come il nomadismo, il real estate, le reti visibili e invisibili, i network digitali, l'ipertesto, la decentralizzazione del potere, la narrazione non lineare e il potere insito nel concetto di unione: è questo l'obiettivo di "Intertwingled. The Role of the Rug in Arts, Crafts and Design", la mostra a cura del designer spagnolo Martí Guixé e della fotografa tedesca Inga Knölke in programma alla Gnam - Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea di Roma il 22 marzo al 4 settembre.

La mostra si sviluppa dal Salone Centrale alla Sala delle Colonne e attraverso puntuali rimandi alle opere di Time is Out of Joint e si compone oltre 80 opere di pittura, fotografia, design e artigianato, concepite dal progetto espositivo come un'unica installazione. Tra i lavori esposti, le sperimentazioni tessili di artisti come Carla Accardi, Gastone Novelli, Bice Lazzari, Antonio Sanfilippo, arazzi che decorarono gli interni delle turbonavi del Novecento, opere come Cromogramma di Renata Boero, Mappa di Alighiero Boetti, Sole scucito di Maria Lai, i collage di Eduardo Chillida, Max Bucaille e Jirì Kolar, le pratiche performative di Jana Sterback e Egill Sæbjörnsson, elementi di designer come Marion Baruch, Ettore Sottsass, Aldo Rossi, Alessandro Pedretti, Italo Rota, Nani Marquina, fino ad arazzi, tappeti e fazzoletti di guerra realizzati dalle donne afghane. (ANSA).