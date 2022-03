Atletica: domenica la Maratona di Roma, undicimila in gara

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Quasi undicimila partecipanti sono annunciati domenica prossima a Roma per la "Acea Run Rome The Marathon", che partirà alle 8.30 con partenza su via dei Fori Imperiali, dove sarà allestito anche il traguardo. L'evento manderà anche un messaggio di pace: tutti i top runner avranno sul pettorale la bandiera della pace, segnale di vicinanza al popolo ucraino. Dal lato tecnico, si cercherà di migliorare il record maschile che dal 2009 appartiene al keniano Benjamin Kiptoo Kolum.

Favorito n.1, nell'elenco degli atleti élite ufficializzato oggi, è il marocchino Othmane El Goumri, nono nella maratona delle Olimpiadi di Tokyo. A sfidarlo sarà la pattuglia etiope composta soprattutto da Fikre Bekele, Alemayehu Mekonen e Lemi Dumecha. Tra gli italiani, Roma attende il suo idolo Giorgio Calcaterra e l'altro maratoneta di casa Luca Parisi. In campo femminile, attesa per l'etiope Zinash Mekonnen. (ANSA).