Abusato e rapinato a Roma, verifiche su altra violenza

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - L'indagine della Procura di Roma sulla rapina e violenza sessuale di un minorenne, avvenuta in zona Centocelle la notte di sabato, punta a chiarire se anche la madre del giovane sia stata vittima di abusi. Per questa vicenda sono stati arrestati due tunisini di 18 e 17 anni. Al vaglio degli agenti del commissariato Viminale una serie di testimonianze tra cui anche quella della donna, 53 enne che ha raccontato di essere stata anche lei vittima di abusi. Secondo quanto accertato, la vittima sarebbe stata avvicinata dai tunisini mentre saliva in macchina. I due prima si sono fatti consegnare i soldi che aveva e il cellulare, poi hanno abusato di lui. Infine sono saliti nella sua minicar e si sono fatti portare a casa sua dove era presente anche la madre del minore.

Lì lo hanno costretto a consegnare altri 200 euro prima di scappare. (ANSA).