Sarri risponde a Mou, Ho smesso di fumare giorni fa'

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - "La frase di Mourinho sulle sigarette? E' arrivata tardi", ha detto il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, rispondendo alla battuta del portoghese nella conferenza stampa post Vitesse. "Ho smesso di fumare da diversi giorni - ha continuato - può essere che ricominci, ma per adesso ho smesso".

L'allenatore ha poi sottolineato come con il tecnico giallorosso non ci sia nessuna rivalità: "Giocano Roma e Lazio, non possiamo pensare di essere più importanti delle squadre che alleniamo", ha concluso Sarri. (ANSA).