Ucraina:Roma-Lazio, potenziati controlli anche su striscioni

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Potenziamento dei controlli e verifiche sugli striscioni per eventuali messaggi legati alla guerra in Ucraina. E' il piano messo a punto in vista del derby in programma domenica alle 18 allo stadio Olimpico. In base a quanto emerso dal Comitato per l'ordine e la sicurezza, già da domani sarà rafforzata l'attività di controllo anche in riferimento al possibile arrivo nella Capitale di ultras bulgari del Levski Sofia, gemellati con tifosi della Lazio e storicamente su posizioni filorusse. I controlli verranno allargati anche all'area del centro storico e, nella giornata di domenica, nel perimetro intorno allo stadio. (ANSA).