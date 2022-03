Roma: Ama assume 155 lavoratori per raccolta e spazzamento

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Proseguono le azioni di sistema di Ama per assicurare nuova linfa alle attività di svuotamento dei cassonetti e di pulizia in tutti i quadranti della città. In quest'ottica l'azienda, con una determina firmata dalla Direzione Generale, ha approvato l'assunzione a tempo indeterminato di 155 nuovi lavoratori. Nello specifico si tratta appunto di operatori ecologici, che si occuperanno di raccolta e spazzamento. L'inserimento del nuovo capitale umano è stato garantito "tramite un impegno di spesa pari a circa 2,7 milioni di euro". Un'iniziativa che si aggiunge al recente accordo sugli incentivi che consentirà un notevole potenziamento dei servizi durante ogni domenica. (ANSA).