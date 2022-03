NoiNonArchiviamo, Fnsi per Ilaria Alpi e Miran Hrovatin

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Nonostante siano trascorsi ormai quasi 30 anni, non c'è pace né giustizia per Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, uccisi a Mogadiscio mentre svolgevano il proprio lavoro: al grido di #NoiNonArchiviamo, il 19 marzo alle 11, nella sede della Fondazione sul Giornalismo "Paolo Murialdi", gli organismi rappresentativi del giornalismo italiano insieme al "Comitato Giustizia e Libertà Ilaria Alpi" presenteranno in una conferenza stampa le nuove iniziative per cercare ancora la verità sui tragici fatti, proprio in occasione del 28° anniversario dell'uccisione dei due operatori italiani. Molti i partecipanti attesi all'incontro, da Giuseppe Giulietti, Presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, a Maria Angela Gritta Grainer, Portavoce #NoiNonArchiviamo, da Daniele Macheda, Segretario Usigrai, a Simona Sala, Direttrice Rai Tg3, da Francesco Cavalli, Segretario Generale del Premio Roberto Morrione, a Guido D'Ubaldo, Presidente Ordine dei Giornalisti del Lazio, e poi Vittorio Di Trapani, componente della Segreteria della Fnsi, Elisa Marincola, Portavoce di Articolo21, Paolo Borrometi, Presidente Articolo21, Paola Spadari, Segretaria dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti, Giulio Vasaturo, legale parte civile per la Fnsi, Margherita Martelli, Responsabile dell'Archivio, Giancarlo Tartaglia, Segretario Generale della Fondazione Murialdi. Due gli appuntamenti in programma: sempre nella giornata di domani si aprirà la mostra "Mi richiama talvolta la tua voce", nell'ambito della quale sono esposte le immagini dedicate a Ilaria Alpi di Paola Gennari Santori a cura di Ludovico Pratesi, i due bozzetti della Street Artist Alessandra Chicarella (Allestimento di Fabio D'Achille), la telecamera di Miran Hrovatin e oggetti personali di Ilaria. Domenica 20 marzo alle ore 11 davanti alla sede del TG3 in Rai a Saxa Rubra verrà poi inaugurata la panchina alla memoria dei due cronisti. Le iniziative potranno essere seguite in diretta sulla pagina Facebook di Articolo21 e della Fondazione Murialdi. (ANSA).