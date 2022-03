Yasmina Reza, Dostoevskij amerebbe Putin personaggio romanzesco

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - C'è un Vladimir Putin in forma di calendario, appeso alla parete e intento ad accarezzare un ghepardo nel nuovo romanzo di Yasmina Reza, 'Serge', appena arrivato in libreria per Adelphi nella traduzione di Daniela Salomoni. La storia ci fa entrare nel cuore di una famiglia di ebrei viennesi, i Popper, e nei legami e conflitti fra due fratelli e una sorella, Serge il primogenito, Jean, e Nana, che esplodono durante una visita ad Auschwitz tra orde di gente. E il punto di vista è quello di Jean, il fratello di mezzo, voce narrante.

Perchè Putin all'interno del libro? "Perché ho sempre trovato - e parlo solo ed esclusivamente dal punto di vista romanzesco - che fosse una figura interessante di questo secolo. Ho letto la sua biografia, ho seguito il suo percorso, ho visto il documentario di Oliver Stone" dice all'ANSA Yasmina Reza al suo arrivo a Roma.

Cos'ha di interessante Putin? "Contrariamente ai governanti democratici che si basano sulla seduzione, il presidente Macron per primo, Putin non fa leva sulla seduzione e questo gli conferisce un'aura misteriosa che, sempre dal punto di vista romanzesco, non politico, lo rende una figura interessante. I dittatori non devono far leva sulla seduzione o porsi con il tipo di comunicazione attuale perché non hanno bisogno di essere rieletti ogni cinque minuti" spiega la Reza che sulla guerra in Ucraina non si esprime. "Non ho molto da dire. Non ho competenza in materia e non mi sento legittimata a esprimermi. Il mio parere non ha alcun interesse" sottolinea.

Ma adesso, in questi giorni di guerra, su Putin ha cambiato opinione? "Al contrario, il personaggio - sempre dal punto di vista romanzesco - è ancora più interessante e questo è l'unico punto di vista con il quale lo approccio. Dostoevskij lo avrebbe adorato come personaggio romanzesco". (ANSA).