Rugantino sold-out, al Sistina si proroga a maggio

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Ancora una volta la storia commovente, ironica e nostalgica di Rugantino conquista gli spettatori. E a 60 anni dal primo debutto (era il 1962) la storica commedia musicale firmata Garinei e Giovannini fa il pieno di spettatori al Teatro Sistina di Roma. In scena con Serena Autieri nei panni della bella Rosetta e Michele La Ginestra, 21 anni dopo, ancora in quelli del verace, un po' spaccone, ma romantico, Rugantino, lo spettacolo è tornato in scena nella sua versione storica originale, con la regia di Pietro Garinei, le musiche del Maestro Armando Trovajoli, le preziose scene e i bellissimi costumi originali firmati da Giulio Coltellacci e con la supervisione di Massimo Romeo Piparo. Risultato, dalla première dello scorso 10 marzo, in pochissimi giorni, ha già le repliche tutte sold-out.

Dopo Roma, dove sarà fino al 27 marzo, lo spettacolo andrà poi a Napoli, al Teatro Augusteo dal 3 al 10 aprile, ma vista la grande richiesta il direttore artistico del Sistina Massimo Romeo Piparo ha annunciato che Rugantino verrà prorogato nella capitale con ulteriori date a maggio, da venerdì 13 a domenica 15 e da giovedì 19 a domenica 22, in cartellone dopo Jesus Christ Superstar.

Tra brani intramontabili come Roma nun fa la stupida, un cast di oltre 30 artisti, attori e ballerini, con anche Edy Angelillo che torna nel ruolo di Eusebia e Massimo Wertmuller che invece esordisce nel ruolo di Mastro Titta. (ANSA).