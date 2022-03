Pnrr: gli investimenti per l'ospedale San Giovanni di Roma

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - "Veniamo fuori da due anni intensi di contrasto alla pandemia e quindi sono qui anche per ringraziare pubblicamente medici e infermieri per il lavoro fatto. Siamo qui oggi in occasione della presentazione di importanti investimenti per la sanità territoriale della nostra Regione", così l'assessore alla sanità Alessio D'Amato all'evento 'L'ospedale che guarda al Futuro - gli investimenti previsti dal PNRR' illustrando il piano di spesa da 60 milioni per l'ospedale San Giovanni di Roma, 30 provenienti dal Pnrr. "Nel corso dei mesi della pandemia siamo intervenuti con tre provvedimenti pubblicati in Gazzetta ufficiale: per il rafforzamento della rete territoriale dell'assistenza, il secondo per investimenti tecnologici, con lo svecchiamento della strumentazione con età superiore a 5 anni, e infine con un intervento per la digitalizzazione", spiega l'assessore. "Bisogna fare grande attenzione al cronoprogramma e ma se riusciremo a farlo e a rimanere un modello anche in questo come lo siamo stati con la gestione del Covid, faremo davvero dei passi avanti importanti", continua ancora D'Amato. "Da parte nostra poi ci sarà il massimo sforzo possibile per aumentare ancora gli investimenti e coprire tutte le esigenze, specie nella strumentazione, presentate dall'ospedale. Così come l'amministrazione regionale cercherà di fare il possibile per il superamento dei parametri occupazionali, quindi l'ingresso di nuovo personale, perché questo tetto di spesa è fermo ancora al 2004", aggiunge. In conclusione l'assessore ha ricordato l'appuntamento del prossimo 22 marzo quando all'ospedale delle donne sarà presente in una visita il presidente della Regione Zingaretti insieme al ministro della Salute Roberto Speranza. (ANSA).