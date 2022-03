Festival Letterature, insediato il nuovo comitato scientifico

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - "Abbiamo insediato oggi il nuovo comitato scientifico del Festival Internazionale delle Letterature. A entrarvi sono sei figure di rilievo del nostro panorama letterario: Nadia Terranova, Melania Mazzucco, Igiaba Scego, Francesco Piccolo, Paolo Di Paolo e Davide Orecchio, che desidero ringraziare per la loro generosa disponibilità". Lo ha annunciato il 15 marzo l'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor.

"Sono sicuro - ha spiegato - che con il loro contributo riusciremo a mettere a punto un programma ricco e interessante per l'edizione di quest'anno, dando nuova linfa a una delle iniziative più stimolanti per la città. Intanto abbiamo già luogo e date: appuntamento allo Stadio Palatino i prossimi 12, 14, 17, 19 e 21 luglio 2022". (ANSA).