Covid: fornitura guanti, sequestrati 58mila euro a ex ministro

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Il provvedimento di sequestro di 58 mila euro disposto oggi dal gip di Roma, in base a quanto si apprende, riguarda l'ex ministro dell'Agricoltura, Saverio Romano, indagato dalla procura capitolina per traffico di influenze illecite. Il procedimento riguarda la fornitura di guanti sanitari legata all'emergenza Covid. Secondo l'impianto accusatorio Romano avrebbe indebitamente percepito, in cambio di una mediazione illecita, la somma sequestrata oggi da una società milanese. (ANSA).