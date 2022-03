Covid: D'Amato, stesso andamento curva scorso anno

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - "Non ci sono ancora previsioni su picco di contagi di questa ondata di contagi da Covid, ma l'andamento di queste settimane somiglia a quanto visto lo scorso anno nello stesso periodo" lo dice l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato in merito alla nuova risalita di casi Covid che sta coinvolgendo anche il Lazio. "Bisognerà monitorare e vedere l'andamento su base settimanale nei prossimi giorni su questa ondata. In tema di copertura vaccinale stiamo agende e intervenendo su fasce di etá più basse e poi si vedono tanti casi positivi asintomatici. Abbiamo poi ancora circa 150mila cittadini del Lazio non vaccinati nella fascia 40 - 49 anni" conclude D'Amato. (ANSA).