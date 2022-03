Spionaggio: P.Chigi parte civile in processo militare a Biot

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - La presidenza del Consiglio dei Ministri e il ministero della Difesa sono state ammesse come parte civile nel procedimento che si apre oggi davanti al gup del tribunale militare di Roma a carico di Walter Biot, l'ufficiale di Marina arrestato per avere ceduto, in cambio di denaro, notizie classificate ad un funzionario russo. Nei confronti di Biot la procura militare contesta i reati di rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio, procacciamento di notizie segrete a scopo di spionaggio, esecuzione di fotografie a scopo di spionaggio, procacciamento e rivelazione di notizie di carattere riservato e comunicazioni all'estero di notizie non segrete ne riservate. Per questa vicenda Biot è a giudizio anche davanti ai giudici ordinari e per lui il processo a piazzale Clodio si aprirà il prossimo 30 marzo. (ANSA).