Roma: al Trionfale un murales dedicato a don Guanella

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Domenica 20 marzo sarà inaugurato, con l'affissione di una targa commemorativa ed esplicativa, il murales ad opera dell'artista Mr Klevra che campeggia da alcuni giorni sull'ingresso dell'Oratorio di San Giuseppe al Trionfale, a Roma. L'opera di street art è stata commissionata in occasione del centenario della scuola San Giuseppe al Trionfale e sottolinea il contributo dell'Opera di don Guanella nel quartiere di Prati-Trionfale in questi ultimi 100 anni.

Nell'opera è rappresentato il volto di don Guanella con due grandi mani nell'atto di offrire ed accogliere. In una mano sono contenuti un mestolo e uno scalpello, in riferimento all'attenzione di don Guanella per i bisogni dei poveri e per la loro riabilitazione integrale. "Sull'altra mano proprio alcuni volti dei piccoli e degli ultimi, destinatari privilegiati della missione guanelliana. Lo scalpello - spiegano dall'istituto - richiama anche la figura di san Giuseppe a cui è dedicata tutta la realtà guanelliana del Trionfale. Sullo sfondo un cielo stellato sullo stile di quello disegnato da don Guanella adolescente sul soffitto della sua camera". L'opera è stata realizzata in collaborazione con l'associazione "a.DNA". (ANSA).