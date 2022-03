Incidente su Via Ardeatina, un morto e quattro feriti gravi

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Grave incidente ieri sera tra un'Alfa Mito e una Ford Fiesta intorno alle 19:00 su Via Ardeatina, in direzione Pomezia, nei pressi del km 16,4. Morto a causa del violento impatto un cittadino argentino di 43 anni, alla guida di una delle due vetture coinvolte nell'incidente, uno scontro frontale laterale. Feriti e in codice rosso una donna di 52 anni e un 50enne italiano. Gravi anche un bambino, che si trovava sui sedili posteriori, ricoverato in codice arancione al Bambin Gesù, e un 20enne anche lui ricoverato con codice arancione, all'ospedale San Giovanni. La vittima sarebbe rimasta schiacciata tra le lamiere dell'auto e il muro che fiancheggia la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il IX Gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale. (ANSA).