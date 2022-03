Stop metro Roma: assessore, al lavoro per aumentare treni

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - "Stiamo al lavoro per aumentare la quantità dei treni disponibili sulla linea B. Anche grazie all'aiuto che da lunedì arriverà con l'insediamento del nuovo direttore generale di Atac" Alessandro Zorzan e "quindi della nuova governance". Lo ha detto all'ANSA Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità di Roma Capitale dopo i ripetuti disservizi che si sono registrati negli ultimi giorni sulla linea B1 della metropolitana, per la mancanza di treni, dovuta a guasti o carenze di manutenzione. Anche ieri, stavolta per l'intera mattinata, il servizio della linea è stato interrotto, lasciando a piedi gli utenti, stufi di questa odissea ormai quotidiana. L'assessore ha scritto una lettera ad Atac, l'azienda capitolina che gestisce il trasporto pubblico, chiedendo risposte. (ANSA).