Al via tour Zingaretti-Leodori su Pnrr, prima tappa Frosinone

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Al via a Frosinone, lunedì 14 marzo 2022, il tour nelle province del Lazio del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e del vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori per illustrare i contenuti delle azioni che la Regione vuole assumere per utilizzare le risorse della nuova programmazione europea 21/27 e quelle del Pnrr. Si tratta di una straordinaria occasione di crescita economica, di sviluppo sostenibile e incremento di politiche attive per il territorio del Lazio. Le tappe successive del tour saranno: il 21 marzo Viterbo, il 29 marzo Rieti e il 4 aprile Latina.

