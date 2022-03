Ucraina: al Due Ponti "Un goal per la solidarietà"

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Anche lo sport si mobilita per portare il suo sostegno e rispondere alle numerose urgenze e ai bisogni della popolazione ucraina. Domani, sabato 12 Marzo, alle 12.00, sul campo di calcio del Circolo Due Ponti, si disputerà una partita di calciotto a sostegno delle famiglie ucraine colpite dalla guerra. "Un piccolo aiuto - spiegano gli organizzatori - per rispondere ai bisogni umanitari di chi è rimasto in Ucraina e dei profughi che cercano asilo oltre confine. In collaborazione con Afmal Associazione dei Fatebenefratelli che si occupa di prestare aiuto nelle emergenze con oltre 43 anni di esperienza, verrà predisposta una raccolta di indumenti e beni di prima necessità che verranno destinati a quei bambini e alle loro famiglie che oggi hanno immensamente bisogno del nostro aiuto, e che sono in Italia coordinate dalla Basilica minore di Santa Sofia, dove nella giornata di domenica i medici volontari del Fatebenefratelli effettueranno delle visite mediche ai bambini e alle loro mamme".

A tirare un "Un Goal per la Solidarietà" scenderanno in campo volti noti dello spettacolo. Tra gli attori Edoardo Leo, Giorgio Pasotti e Daniele Pecci, i giornalisti Stefano Meloccaro, Marco Mazzocchi e Guido De Angelis. Ex calciatori presenti in campo Vincent Candela, Abel Balbo, Stefano Fiore, Gigi Di Biagio Tra i volti noti televisivi presenti Roul Bova, Gimmy Ghione , Marcelo Fuentes e l'avvocato Antonio Conte. Presenteranno l'evento Samantha De Grenet e Sofia Bruscoli, la cantante Annalisa Minetti e la conduttrice televisiva Hoara Borselli (ANSA).